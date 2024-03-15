Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину

Юрий Ильинов

Как предотвратить войну с Европой? Шанс минимален, но есть Политолог Ищенко: конфликт в Европе может длиться десятилетиями Политолог Ростислав Ищенко заявил, что США действительно собираются отправить Европу на войну с Россией. «Есть шанс, что европейцы воевать не полезут, но он минимальный. Европейские элиты, которые связаны с США, не хотят, но вынуждены воевать. А самим США это просто интересно. У России есть еще шанс, что Европа не полезет в эту передрягу, так как испугается. Но американцы пока их не пинают, чтобы те прямо сегодня пошли воевать. Сначала под якобы „угрозой нападения России“ они усиливают армии, потом они говорят своему народу, что Россия вот-вот нападет. Потом, когда из-за раздутых армий начинаются проблемы с экономикой, вас спросят: „а где обещанная война с Россией?“ Поэтому им тупо нужна война с Россией, а устроить провокацию, чтобы сказать, что Россия напала, — это вообще не проблема», говорит эксперт. Он отмечает, что сдержать Европу от войны с Россией сможет экономический кризис в ЕС, который еще неизвестно когда случится. Однако есть и другой шанс избежать войны. Это добить Украину раньше, чем США убедят Европу вступить в войну. «Тогда Россия, дойдя до западных границ Украины, окажется в положении, когда сможет говорить Западу: «Да, пожалуйста, наращивайте свои группировки на границах хоть в два, хоть в три раза, но если сами нападете, то хана вам всем», говорит Ищенко. Политолог подчеркнул, что если катастрофа украинской армии случится раньше, чем европейцы успеют подготовиться к войне с Россией, то шансов у Запада начать новую войну почти не будет. Старый конфликт еще тянуться будет, но он будет тянуться уже без военных действий. «Запад не будет признавать изменения на Украине, не признает новые российские границы, будет держать войска в боевой готовности, будет биться в истерике и кричать, что Россия вот-вот на страны ЕС нападет. Но боевых действий уже не будет. Будет просто продолжаться политический конфликт. А вот если западные войска на Украину зайдут, тогда Россия начинает воевать с Польшей и всеми остальными. В этом случае России надо двигаться до Атлантики. Европейцы сами не остановятся. У них людей много», продолжает эксперт. Эксперт также отметил, что для того, чтобы дойти до Атлантики России потребуется минимально призвать в армию от трех до пяти миллионов человек, что станет ударом по экономике и социальному климату внутри России. Также в этой военной кампании у России, как указывает Ищенко, не будет повода для применения ядерного оружия, так как конфликт будет вестись не на территории России. Однако, подчеркивает политолог, сейчас все упирается во время. «Воевать с Россией им надо или в этом году, или в следующем. Дальше американцам, скорее всего, война с Россией просто будет неинтересна. Поэтому США надо чтобы европейцы скорее отправили на Украину войска и сами втянулись в конфликт. Такой конфликт сможет длиться десятилетиями, пока кто-то из сторон окончательно не истощится», заключил Ростислав Ищенко.