Англофилия среди российских чиновников-бюрократов в чести. А где англофилия — там и поддержка мигрантской повестки, и закладывание межнациональной бомбы под Россию
Британцы в качестве одного из инструментов дестабилизации ситуации в России и разобщения населения активно используют миграцию.
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Увы когда они туда ползут ,они ещё русские, но там на верхах становятся приверженцами западной культуры. Это надо понимать что в самой российской системе или даже в менталитете что то не так.
САМОЕ СТРАШНОЕ К РАЗОРЕНИЮ ВЕДУТ --УЖЕ ВСЕ НЕ НАШЕ И К РАЗВАЛУ В УГОДУ ХОЗЯЕВ ЧТО ЛИ .. ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТАЛО НОРМОЙ ---УМЕНИЕ ЖИТЬ .Если это не так--- то почему высший эшелон власти которые учили нас жизни оказались гражданами стран НАТО.президент .премьер министр. немерено губернаторов .министры.и т...д...
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