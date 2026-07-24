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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Взвешивание перед UFC Fight Night 282: Анкалаев и Гуськов показали одинаковый вес, Дулатов тяжелее Турмана

Все бойцы основного карда турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби прошли официальную церемонию взвешивания.

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