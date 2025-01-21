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Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

В Таиланде мужчина нашел останки косатки в мангровом лесу и испугался В Таиланде житель деревни в провинции Накхонситхаммарат обнаружил останки «инопланетного монстра» в мангровом лесу на берегу Сиамского залива.

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