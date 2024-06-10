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Биньямин Нетаньяху лишился члена военного кабинета, но исключил досрочные выборы. Комментарий Георгия Бовта

Биньямин Нетаньяху лишился члена военного кабинета, но исключил досрочные выборы. Комментарий Георгия Бовта

Зревший внутриполитический конфликт в Израиле вырвался наружу, добавив еще одну проблему Биньямину Нетаньяху помимо войны против Газы, давления мирового сообщества и разногласий с главным союзником — США.

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