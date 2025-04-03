В Сбере посетовали на дропперов, которые требуют вернуть «честно сворованное»

Дропперы подают иски на банки, которые возвращают похищенные средства клиентам, рассказал исполнительный директор департамента противодействия мошенничеству «Сбера» Алексей Ипатов на конференции Национальной системы платежных карт (НСПК) «Антифродум-2025».
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