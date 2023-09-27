Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Аудрюс

Еще не вечер! Я по натуре оптимист, но все-таки давайте посмотрим к чему придем этак через год-два... Насколько и как поменяется логистика? Сократится ли мировой уровень добычи нефти? Да и с потреблением пока тоже не все понятно... Сократится ли промышленное производство в Европе в результате антироссийской политики, а следовательно и потребление нефти и нефтепродуктов...? Вот как только все "устаканится" вот тогда и можно будет подводить итоги....