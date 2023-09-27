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СССР-Россия

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Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

На Западе очередная печалька - выяснилось, что нефтяной потолок не работает. Или работает так, как летают крокодилы - низенько-низенько и в режиме "стелс" (именно поэтому летающих крокодилов мало кто видел).

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вот тебе, бабушка... и самоходный дед...
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10 час.
Аудрюс
Еще не вечер! Я по натуре оптимист, но все-таки давайте посмотрим к чему придем этак через год-два... Насколько и как поменяется логистика? Сократится ли мировой уровень добычи нефти? Да и с потреблением пока тоже не все понятно... Сократится ли промышленное производство в Европе в результате антироссийской политики, а следовательно и потребление нефти и нефтепродуктов...? Вот как только все &quot;устаканится&quot; вот тогда и можно будет подводить итоги....
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9 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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8 час.

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