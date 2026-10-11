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РИА «Новости»: хуситы заявили о намерении усилить удары по Саудовской Аравии

РИА «Новости»: хуситы заявили о намерении усилить удары по Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о намерении усилить удары по Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале вооруженных сил хуситов, рассказало РИА «Новости» .

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