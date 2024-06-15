Во Франции задействуют 21 тысячу полицейских из-за ожидаемых протестов

Во Франции в связи с ожидающимися крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов будут задействованы более 20 тысяч полицейских и жандармов.
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