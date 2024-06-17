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Глава СВР посулил Украине ужесточение условий мира

Глава СВР посулил Украине ужесточение условий мира

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что условия для перемирия могут измениться для Украины в случае ее отказа от нынешнего мирного плана по урегулированию конфликта.

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Александр Макеев
Следующее условие: безоговорочная капитуляция, передача в состав России Харьковской Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областей бывшей Украины. За бывшей Украиной останется Киевская, Хмельницкая, Тернопольская области. И эти 3 области должны выплатить в пользу России контрибуцию на сумму 4,5 триллиона долларов-евро. Если эти области неплатёжеспособные, то и они должны войти в состав Российской Федерации. А Контрибуцию в 70 триллионов долларов-евро должны вскладчину выплатить те 50 стран, которые с наслаждением в ущерб себе финансировали бывшую Украину и дарили ей военную технику и боеприпасы и оказывали иную военную поддержку. И обязаны отменить все диверсии политическими, экономическими, спортивными, культурными санкциями, введённых против России, Белоруссии, Китая, Ирана, КНДР, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Сирии...
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