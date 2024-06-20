Ефимов: в Москве построят более 60 спортивных объектов по программе КРТ

В Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов редевелопмента, из них 57 предусматривают строительство спортивных объектов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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