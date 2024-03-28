Первая новостройка по реновации подготовлена к заселению в Останкинском районе

В районе Останкинский в Северо-Восточном административном округе столицы жители трех старых домов на улице Годовикова (дом 7 и дом 12, корпуса 1 и 2) в ближайшее время переедут в новое комфортное жилье по соседству.
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