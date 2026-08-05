Мишустин: Работа АСИ в ЕАЭС увеличила товарооборот стран союза

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске проекты, увеличивающие торговый оборот в ЕАЭС, и акцентировал важность дальнейшего промышленного сотрудничества.
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