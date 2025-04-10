Заядлый рыбак и лыжник: что известно о новом главе Нижнетавдинского района

Главой Нижнетавдинского района Тюменской области избрали Сергея Борисевича. До начала 2025 года чиновник возглавлял спортивный департамент города Тюмени, а позднее переехал в район на пост начальника управления ЖКХ.
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