В 2026 году школа №12 Горно-Алтайска отмечает свое 90-летие. 16 октября в кинотеатре "Голубой Алтай" прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею учреждения, сообщила мэр города Ольга Сафронова в своем канале в MAX.
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