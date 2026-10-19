В 2026 году школа №12 Горно-Алтайска отмечает свое 90-летие. 16 октября в кинотеатре "Голубой Алтай" прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею учреждения, сообщила мэр города Ольга Сафронова в своем канале в MAX.