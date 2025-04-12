Трамп: доллар «находится в потрясающем положении», он сильный как никогда

Американский доллар «находится в потрясающем положении», он сильный как никогда. Соответствующее заявление сделал во время беседы с представителями средств массовой информации президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.
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