Российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 января 2024 года Юлия СоколоваРоссийский боец продемонстрировал исключительное мужество, атакуя позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку.
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