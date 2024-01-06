Российский боец в одиночку атаковал позиции ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 января 2024 года Юлия СоколоваРоссийский боец продемонстрировал исключительное мужество, атакуя позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку.