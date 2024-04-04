В РФ испытают глушитель для наушников на ж/д переездах

Научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) — создала устройство, подавляющее работу беспроводных наушников при приближении к железнодорожным переездам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии