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В РФ испытают глушитель для наушников на ж/д переездах

В РФ испытают глушитель для наушников на ж/д переездах

Научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) — создала устройство, подавляющее работу беспроводных наушников при приближении к железнодорожным переездам.

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