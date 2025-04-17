Почти забытые достижения Феликса Дзержинского. Какие тяжёлые проблемы он сумел решить?

Язык болтливой Ланской, это акт международного терроризма или бытовое насилие? То и другое следует выжигать каленой железякой)))

Николай Кузнецов

Эта черноликая такую ересь порет, что я засомневался в том не проплаченная ли она. такой идиотизм изрекать может, пожалуй, только выживший из ума, ну или не имеющий оного.