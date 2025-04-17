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Почти забытые достижения Феликса Дзержинского. Какие тяжёлые проблемы он сумел решить?

Почти забытые достижения Феликса Дзержинского. Какие тяжёлые проблемы он сумел решить?

Феликс Дзержинский известен большинству как всемогущий глава грозного ВЧК. И действительно, подтянутый «железный» нарком прочно ассоциируется именно с «чекистами», однако при этом очень редко вспоминаются другие направления его работы на благо молодого Советского государства.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Язык болтливой Ланской, это акт международного терроризма или бытовое насилие? То и другое следует выжигать каленой железякой)))
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Лучшие люди лучшей страны!!!
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1 час.
Николай Кузнецов
Эта черноликая такую ересь порет, что я засомневался в том не проплаченная ли она. такой идиотизм изрекать может, пожалуй, только выживший из ума, ну или не имеющий оного.
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18 мин.
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