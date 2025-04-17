Почти забытые достижения Феликса Дзержинского. Какие тяжёлые проблемы он сумел решить?

Феликс Дзержинский известен большинству как всемогущий глава грозного ВЧК. И действительно, подтянутый «железный» нарком прочно ассоциируется именно с «чекистами», однако при этом очень редко вспоминаются другие направления его работы на благо молодого Советского государства.
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