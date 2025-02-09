Украина не сможет вернуть территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это сделает американский лидер Дональд Трамп, но он непредсказуем, и поэтому Германии следовало бы самостоятельно предпринимать усилия для достижения мира, считает лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии