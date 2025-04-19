Установлены украинские командиры, причастные к обстрелу Курска

В ходе расследования уголовного дела о массированной атаке на Курск 15 апреля военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России получены данные о причастности к этому преступлению командира 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковника Дмитрия Бондаровича, командира 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковника Андрея Дзяния и его заместителя Виталия Сендзюка.