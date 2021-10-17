Мировое обозрение

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В столице Гаити похитили не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США

В столице Гаити похитили не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США похищены в субботу злоумышленниками в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщила газета New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности Гаити.

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