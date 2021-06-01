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Генеральный секретарь НАТО опять пугает общественность

Генеральный секретарь НАТО опять пугает общественность

Дилетант о политике У НАТО, как и у СССР, есть генеральный секретарь. Я не знаю, зачем он им нужен, явно не для красоты, но если послушать его речи, становится понятно, что миссия, которой он служит, проста и безыскусно - он лохматит бабушку.

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