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Медведев заявил, что Украины «никогда не было до 1991 года» и сейчас страна находится в стадии полураспада

Дмитрий Медведев заявил, что Украины «никогда не было до 1991 года» и в настоящий момент бывшая советская республика находится в стадии полураспада.

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