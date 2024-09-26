«В экономике нет понятия «справедливости», есть только выгодно и невыгодно» - Сергей Евсеенко в проекте «Экономика должна быть…» «Новый Омск» запустил научпоп-проект «Экономика должна быть…».
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«В экономике нет понятия «справедливости», есть только выгодно и невыгодно» - Сергей Евсеенко в проекте «Экономика должна быть…» «Новый Омск» запустил научпоп-проект «Экономика должна быть…».