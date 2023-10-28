Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обреченная годами носить маску-намордник

Рабыня Анастасия - символ терпения и всепрощения для бразильцев О судьбе рабыни Анастасии, почитаемой в Бразилии наряду с канонизированными святыми, мир узнал после выхода на экраны в 1990 году телесериала «Рабыня Анастасия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии