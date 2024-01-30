Врач Волкова перечислила продукты, которые нельзя себе запрещать

Врач Екатерина Волкова оспаривает некоторые распространенные мнения о вреде определенных продуктов. В своем Telegram-канале она выделила три продукта, которые часто подвергаются критике и не рекомендуются к употреблению.
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