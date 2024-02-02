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Херш: Подход США к Украине включает поддержку Залужного и смену Зеленского

Херш: Подход США к Украине включает поддержку Залужного и смену Зеленского

Новая концепция, находящаяся на рассмотрении у властей США по Украине, подразумевает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и остановку действия полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского.

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