Херш: Подход США к Украине включает поддержку Залужного и смену Зеленского

Новая концепция, находящаяся на рассмотрении у властей США по Украине, подразумевает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и остановку действия полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского.
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