Закон, порядок, государство

732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...
  • Владимир Моргунов
    А ТРАХАТЬСЯ ЖУТЬ КАК ХОЧЕТСЯ. СВОЛОЧЬ ОН А НЕ ТРАХАЛЬ !!"Хотелки запредел...
  • Платон Платонов
    Да уж, история леденящая кровь. Получил номер телефона и не звонит каждые пол часа. Это всё, пипец."Хотелки запредел...

Литературная Премия имени Арсеньева вступает в финальный год первой "пятилетки"

Литературная Премия имени Арсеньева вступает в финальный год первой "пятилетки"

Общероссийская литературная Премия "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) начинает пятый сезон — уже 1 февраля 2023 года на сайте Премии (12+) начнется прием заявок новых претендентов на престижную награду в трех основных номинациях — "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх