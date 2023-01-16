Литературная Премия имени Арсеньева вступает в финальный год первой "пятилетки"

Общероссийская литературная Премия "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) начинает пятый сезон — уже 1 февраля 2023 года на сайте Премии (12+) начнется прием заявок новых претендентов на престижную награду в трех основных номинациях — "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей".
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