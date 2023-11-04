Ученые из США: пик солнечной активности наступит раньше прогнозируемого

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды США заявили, что сделанный в 2019 году прогноз относительно пика активности солнечного цикла оказался неточным, а само событие произойдет раньше и будет более мощным, чем предполагалось ранее, передает портал Space.
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