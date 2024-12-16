В России появятся новые очень близкие нам регионы Автор: Дмитрий Попов Страхи перемирия в новостях недели Основной страх перед перемирием на Украине здесь у нас заключается в том, что вот Киев, мол, этим воспользуется, залижет раны, проведет перегруппировку, накачается западным оружием и нападет опять.
Бомба Дмитрия Медведева
Комментарии
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А Кудасов
Ни как президент страны, ни как то, что он есть сейчас никогда не внушал доверия. Оно не понятно что, как танцует (известная запись) так и работает т.с.
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5 час.
Часовщик
Если-бы при заворушке с грузинами в 2008 году президентом был бы не Медведев.То мы бы до сих пор соблюдали бы что-то на вроде минских соглашений.Лично мне так кажется.
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3 час.
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