Преступление, поражающее своей жестокостью, совершено в Великом Новгороде

Как сообщила официальный представитель Следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева, следователем следственного отдела по городу Великий Новгород возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины – женщиной.
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