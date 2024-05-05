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МЛС после гола и 5 ассистов Месси: «Не человек! Величайший игрок всех времен »

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

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