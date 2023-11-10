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ФедералПресс

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На форуме БРИКС+ представили рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений

На форуме БРИКС+ представили рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября, ФедералПресс. На полях Международного Муниципального Форума БРИКС+, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, был представлен рейтинг стран для приоритетного продвижения российских IT-решений.

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