Экс-министра из Малайзии побьют тростью за коррупцию

Бывшему министру молодежи и спорта Малайзии, Саеду Саддику Абдулу Рахману, был вынесен приговор, который впервые в истории страны включает семь лет лишения свободы, денежную компенсацию и два удара тростью, — передает Общественная Служба Новостей.
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