Экс-министра из Малайзии побьют тростью за коррупцию

Бывшему министру молодежи и спорта Малайзии, Саеду Саддику Абдулу Рахману, был вынесен приговор, который впервые в истории страны включает семь лет лишения свободы, денежную компенсацию и два удара тростью, — передает Общественная Служба Новостей.