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Царьград

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Суд арестовал главу "Евротранс" Мартышова за хищение топлива МВД

Суд арестовал главу "Евротранс" Мартышова за хищение топлива МВД

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Игоря Мартышова, главу "Евротранс", по делу о хищении топлива МВД.

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