Врачи спасли парня с вызвавшей тромб в аорте редкой опухолью сердца

В одной из клиник США врачи столкнулись с необычным и опасным случаем. В отделение неотложной помощи поступил 26-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в ногах и полное отсутствие движения в левой ноге.
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