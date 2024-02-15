Власти ответили на жалобы барнаульцев об отсутствии кондукторов в трамваях

Люди недовольны, что в переполненных вагонах приходится оплачивать проезд у водителя В мэрии Барнаула ответили на жалобы горожан, которые недовольны работой трамваев № 3: из-за отсутствия в вагонах кондукторов в часы пик людям крайне трудно добраться до передней части вагона и оплатить проезд водителю.
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