Мужчина на удачу купил забитый хламом склад и стал на камеру смотреть, что скрыто внутри. Под коробками стоял сейф

Мужчина приобрел старый и заброшенный склад за символическую цену. Как только у него оказались документы и ключи, он немедленно приступил к очистке помещения и случайно обнаружил забытый ржавый сейф под коробками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии