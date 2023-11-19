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Мужчина на удачу купил забитый хламом склад и стал на камеру смотреть, что скрыто внутри. Под коробками стоял сейф

Мужчина на удачу купил забитый хламом склад и стал на камеру смотреть, что скрыто внутри. Под коробками стоял сейф

Мужчина приобрел старый и заброшенный склад за символическую цену. Как только у него оказались документы и ключи, он немедленно приступил к очистке помещения и случайно обнаружил забытый ржавый сейф под коробками.

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Комментарии
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ВераВерная
Половину суммы мужик отдал? За лень предыдущего владельца? Ведь тот сам мог свой хлам разобрать...но нашёл работника за миллионы. Молодец, круто!
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