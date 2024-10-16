Pubmed: дофамин способствует выживаемости раковых клеток

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что дофамин - нейромедиатор, который обычно ассоциируется с эмоциональной регуляцией, может играть важную роль в развитии рака молочной железы.
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