Мировое обозрение

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Турецкие супермаркеты получили миллионные штрафы за высокие цены

Турецкие супермаркеты получили миллионные штрафы за высокие цены

Антимонопольный орган Турции оштрафовал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены, несмотря на то, что ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил их за помощь в борьбе с высокой инфляцией.

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