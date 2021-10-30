Турецкие супермаркеты получили миллионные штрафы за высокие цены

Антимонопольный орган Турции оштрафовал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены, несмотря на то, что ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил их за помощь в борьбе с высокой инфляцией.
Популярные статьи
- Экономист рассказал о последствиях краха Украины для России
- Поклонская заявила, что не забудет тех, кто превратил Украину «в руину»
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии