В США не оставляют попыток заблокировать возвращение избранного Дональда Трампа в Белый дом.
Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом
Комментарии
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В
Валерий
Конституция предусматривает, что мятежник, нарушающий присягу, не имеет права быть президентом. Такова простая формулировка раздела 3 14-й поправки к Конституции. Она гласит, что «ни одно лицо не должно… занимать любую должность, гражданскую или военную, в США или в каком-либо штате, если оно ранее принесло присягу поддерживать Конституцию Соединенных Штатов и участвовало в мятеже или восстании против нее или оказывало помощь или поддержку ее врагам» - прекрасная форма мысли и для России. И тогда, где были бы горбачевы, ельцины и др.
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12 час.
Аркадий Шацкий
Статья наверное старая. Но вот был бы цирк с новым кандидатом)
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11 час.
Дима Качусов
ТАК ЭТО ДЛЯ США УЖЕ НОРМА.ОСОБЕННО ТКОГДА ПРЕЗИДЕНТ ПОМИЛОВАЛ СВОЕГО СЫНА ,КОТОРЫЙ ОБВИНЯЛСЯ ПО ТЯЖЕЛЫМ СТАТЬЯМ И С РЕАЛЬНЫМ СРОКОМ.А ОБШЕСТВО США ЭТО ОДОБРИЛО.
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10 час.
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