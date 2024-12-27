Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

В

Валерий

Конституция предусматривает, что мятежник, нарушающий присягу, не имеет права быть президентом. Такова простая формулировка раздела 3 14-й поправки к Конституции. Она гласит, что «ни одно лицо не должно… занимать любую должность, гражданскую или военную, в США или в каком-либо штате, если оно ранее принесло присягу поддерживать Конституцию Соединенных Штатов и участвовало в мятеже или восстании против нее или оказывало помощь или поддержку ее врагам» - прекрасная форма мысли и для России. И тогда, где были бы горбачевы, ельцины и др.