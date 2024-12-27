Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Там их и похоронят,флаги в зад воткнут и крест в бошку!Наступление ВС РФ...
  • Авас Анекак
    ну и чей газ пойдёт пиндоский?Купят американцы:...
  • Александр Жигилий
    Британцы!!!!!!!!!!!Кто, как и зачем ...

Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

Последний бой: у Конгресса США «отыскали» право не допустить Трампа в Белый дом

         В  США не оставляют попыток заблокировать возвращение избранного Дональда Трампа в Белый дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Конституция предусматривает, что мятежник, нарушающий присягу, не имеет права быть президентом. Такова простая формулировка раздела 3 14-й поправки к Конституции. Она гласит, что «ни одно лицо не должно… занимать любую должность, гражданскую или военную, в США или в каком-либо штате, если оно ранее принесло присягу поддерживать Конституцию Соединенных Штатов и участвовало в мятеже или восстании против нее или оказывало помощь или поддержку ее врагам» - прекрасная форма мысли и для России. И тогда, где были бы горбачевы, ельцины и др.
Ответить
12 час.
Аркадий Шацкий
Статья наверное старая. Но вот был бы цирк с новым кандидатом)
Ответить
11 час.
Дима Качусов
ТАК ЭТО ДЛЯ США УЖЕ НОРМА.ОСОБЕННО ТКОГДА ПРЕЗИДЕНТ ПОМИЛОВАЛ СВОЕГО СЫНА ,КОТОРЫЙ ОБВИНЯЛСЯ ПО ТЯЖЕЛЫМ СТАТЬЯМ И С РЕАЛЬНЫМ СРОКОМ.А ОБШЕСТВО США ЭТО ОДОБРИЛО.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх