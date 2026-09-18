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Пятый канал

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Тещу глав ОУН* перезахоронили во Львове

Тещу глав ОУН* перезахоронили во Львове

В Киеве чествуют теперь не только самих нацистов, но и их родственников. Во Львове сегодня торжественно перезахоронили Марию Федак — тещу сразу двух главарей запрещенной в России и признанной экстремистской Организации украинских националистов*.

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