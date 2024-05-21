Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

По новому указу, сенаторы, депутаты и лица, имеющие доступ к государственной тайне и информации особой важности, должны предварительно уведомить ФСБ и СВР в письменной форме о своем намерении покинуть территорию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии