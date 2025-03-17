Минобороны РФ показало оставленные позиции ВСУ в Косице и Черкасском Поречном

Минобороны России опубликовало 17 марта кадры оставленных укрепленных позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были выбиты военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области.
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