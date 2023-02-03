Канада расширила санкции в отношении России

Официальная Оттава заявила о расширении санкционного списка на еще 38 российских персон. Кроме того, Канада ввела санкции еще против 16 юридических лиц, связанных, по утверждению внешнеполитического ведомства Канады, «с российской пропагандой».
Официальная Оттава заявила о расширении санкционного списка на еще 38 российских персон. Кроме того, Канада ввела санкции еще против 16 юридических лиц, связанных, по утверждению внешнеполитического ведомства Канады, «с российской пропагандой».
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