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Канада расширила санкции в отношении России

Канада расширила санкции в отношении России

Официальная Оттава заявила о расширении санкционного списка на еще 38 российских персон. Кроме того, Канада ввела санкции еще против 16 юридических лиц, связанных, по утверждению внешнеполитического ведомства Канады, «с российской пропагандой».

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