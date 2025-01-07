Показ российского документального фильма о причинах СВО отменили в Италии

Мэр итальянского города Ареццо в Тоскане Алессандро Джинелли объявил об отмене показа снятого Russia Today кинофильма «Майдан: поворот на войну» о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР).