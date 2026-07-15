Назван курс доллара, после которого валютные вклады становятся выгоднее

Эксперт рекомендует распределять накопления между несколькими финансовыми инструментами Вклад в долларах под 2% годовых сможет принести больший доход, чем рублевый депозит, только при существенном ослаблении российской валюты.
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