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Наш потерянный мир

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Расчёт «Козерога» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчёт «Козерога» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

В Минобороны России рассказали, что расчёт безоткатного артиллерийского орудия «Козерог» 810-ой отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.

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