Как студия Disney не создала свою «Академию принцесс»

О Уолте Диснее — аниматоре, кинопродюсере и предпринимателе — не знает только ленивый. Его студия, созданная в 1923 году совместно с Роем Диснеем, братом Уолта, по сей день создаёт мультфильмы, без труда становящиеся кассовыми по всему миру.