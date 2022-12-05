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Как студия Disney не создала свою «Академию принцесс»

Как студия Disney не создала свою «Академию принцесс»

О Уолте Диснее — аниматоре, кинопродюсере и предпринимателе — не знает только ленивый. Его студия, созданная в 1923 году совместно с Роем Диснеем, братом Уолта, по сей день создаёт мультфильмы, без труда становящиеся кассовыми по всему миру.

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